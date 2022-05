Tutori minori non accompagnati, lunedì il bando a Brescia

Brescia. Viene presentato lunedì 16 maggio, alle 17 presso il Palazzo di Giustizia di Brescia, il bando tutori per minori stranieri non accompagnati.

«L’interesse superiore del minore è un principio sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 29.11.1989 ed è riconosciuto anche dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo nel 1996 e dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina ad Oviedo nel 1997» afferma Francesca Ceruti, consigliere regionale leghista e vicepresidente del Garante Infanzia e Adolescenza di Regione Lombardia.

«Sulla scorta di questo principio nasce l’esigenza di garantire a tutti i minori di poter crescere in un ambiente sano dove poter esprimere al meglio la propria personalità e vivere la propria età in modo sereno. In questi anni stiamo assistendo ad un fenomeno in crescita quale quello della presenza sui nostri territori di minori stranieri non accompagnati. Una realtà che oltre ad impegnare in modo sensibile le amministrazioni locali, che devono farsene carico, coinvolge anche gli uffici giudiziari, che si trovano a dover gestire l’affidamento, la collocazione e la gestione di questi minori. Ecco che arriva uno strumento più che mai opportuno che va in soccorso delle istituzioni per agevolare l’arduo compito di occuparsi di minori che sono sul nostro territorio senza genitori».

«Il bando volontari per minori stranieri non accompagnati- spiega Ceruti-vuole consentire a tutti i cittadini, che se la sentono, avendone i requisiti, di assumere la tutela di uno o più minori (massimo tre) occupandosi della loro esistenza e rappresentanza. Un compito di responsabilità ma anche di grande senso civico. Il tutore assumerà il ruolo di rappresentanza giuridica del minore con attenzione ai suoi bisogni e ai suoi problemi».

«Il bando- conclude Ceruti- verrà presentato presso Palazzo di Giustizia di Brescia lunedì 16 maggio unitamente al Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Riccardo Bettiga, illustrandone i contenuti più salienti e il percorso per gli aspiranti tutori volontari».