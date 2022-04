Brescia, scarcerato il 20enne accusato di stupro

Brescia. E’ stato scarcerato il 20enne studente di origini africane arrestato con l’accusa di avere violentato una 17enne all’esterno della discoteca Paradiso in via Casotti a Brescia.

A decidere il rilascio del giovane, in cella da due settimane, il tribunale del Riesame che ha accolto la versione del 20enne che ha sempre sostenuto di non avere usato violenza nei confronti della 17enne, ma che il rapporto consumato sarebbe stato consenziente.

Le indagini hanno anche vagliato le telecamere di videosorveglianza del locale da cui è emerso che non ci sarebbe stata alcun tipo di violenza da parte del ragazzo nei confronti della minorenne che non sarebbe quindi, secondo la versione fornita dalla stessa subito dopo i fatti, condotta contro la sua volontà all’esterno della discoteca e abusata.