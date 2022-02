Montichiari, ferito da un 13enne: in aula la vittima

(red.) Sentito al banco dei testimoni il 32enne Manuel Poffa, ferito con un colpo di pistola il 2 aprile del 2021 da un 13enne, nipote di Antonio Di Sanzo che ordinò al ragazzino di sparare a quello che riteneva fosse il suo rivale in amore.

Il 32enne ha raccontato ai giudici la sua versione dei fatti di quella serata ai Chiarini di Montichiari (Brescia). Poffa ha raccontato di conoscere Di Sanzo, di cui era amico da diversi anni e quel 2 aprile, dopo essere stato con lui a trattare l’acquisto di un’automobile, di essere poi stato richiamato dal 28enne che lo aspettava in scooter, mentre il nipote 13enne era in bicicletta.

Poffa ha spiegato di avere sentito uno scatto metallico e, girandosi, di avere visto il 13enne ricaricare la pistola e quindi sparargli, provando poi un dolore lancinante alla spalla, dove il proiettile aveva fatto centro.

Secondo il racconto del ragazzo ferito, Di Sanzo era da tempo che sospettava che Poffa uscisse con la sua fidanzata, fatto smentito dallo stesso 32enne che ha dichiarato di non conoscere la ragazza.

A luglio verrà sentito il nipote di Di Sanzo, per il quale il tribunale dei minori ha disposto il non luogo a procedere perché non imputabile per l’età, ma ne ha sancito la custodia in una comunità protetta, mentre lo zio verrà chiamato a deporre a settembre. Per quest’ultimo l’accusa è di tentato omicidio aggravato da premeditazione, induzione di minore alla commissione di un delitto, ricettazione e detenzione di arma illegale.