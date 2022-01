Apertura anno giudiziario: “Omicidio nautico come quello stradale”

(red.) Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto della Corte d’appello di Brescia, è stato ricordato l’incidente nautico costato la vita l’estate scorsa sul Lago di Garda ai giovani Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, morti travolti da un motoscafo guidato dai due tedeschi Patrick Kassen e Christian Teismann, oggi a processo.

“L’episodio ha reso evidente il disallineamento tra la normativa per l’omicidio stradale e quella per l’omicidio nautico, non potendosi in particolare applicare a quest’ultimo tipo di omicidio la più rigorosa disciplina prevista dalla legge stradale. Un intervento di adeguamento in tal senso da parte del legislatore appare del tutto auspicabile”, ha detto il procuratore generale di Brescia, Guido Rispoli.