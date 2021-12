Paratico, sesso con una 12enne: tre anni di carcere

(red.) Aveva avuto rapporti sessuali con una 12, quando lui ne aveva invece 22. La Cassazione ha confermato una condanna a tre anni per un uomo di Paratico (Brescia) per il quale si sono così aperte le porte del carcere.

I fatti risalgono al 2014, quando il 22enne, R.S.B. le sue iniziali, conobbe la minorenne in un parco, avviando con lei una relazione, fatta, a suo dire “solo di baci”, niente sesso: il 22enne era convinto, ha detto ai giudici, che la ragazzina fosse più grande.

A scoprire la relazione attraverso alcune chat sul cellulare e a rivelarla alla madre della 12enne era stata la (ex) fidanzata dell’uomo.

Sebbene il giovane si fosse sempre difeso negando di avere avuto rapporti sessuali con la minore, è stata la stessa ragazzina a confermarli durante il processo.

Il 22enne, accusato di atti sessuali con minori, era stato condannato, in primo grado, a un anno e otto mesi. Sentenza più pesante quella in Appello, a tre anni di reclusione, confermata poi in Cassazione. Essendo un reato ostativo, per il bresciano si sono aperte le porte del carcere dove dovrà scontare la pena.