Giustizia, lunedì formazione online con Brescia in Azione

(red.) Brescia in Azione organizza per lunedì 20 settembre, dalle ore 21, una serata formativa online per raccontare e dibattere il funzionamento e le (dis)funzioni della Giustizia. L’obiettivo principale della serata, rivolta agli iscritti di Azione ma anche a quanti sono interessati ad approfondire l’argomento, è quello di fornire alcuni elementi di conoscenza e di comprensione del complesso sistema della Giustizia, alla luce anche degli ultimi interventi legislativi e del progetto di riforma Cartabia.

Il tema della giustizia è da tempo e costantemente sotto i riflettori del dibattito politico e generale del Paese, in particolare per le disfunzioni ed inefficienze che collocano il nostro sistema giudiziario agli ultimissimi posti in zona Euro. Sotto osservazione sono particolarmente i lunghi tempi di chiusura dei processi civili e penali e la situazione differenziata tra le diverse aree del Paese, condizioni che incidono direttamente sulla qualità della Giustizia, rappresentando un forte ostacolo allo sviluppo equilibrato sia economico che sociale, ed alla modernizzazione dell’Italia.