Brescia, CdS dà ok: centro islamico via Bonardi può allargarsi

(red.) Dal 2019 a Brescia città uno dei temi di contesa con palazzo Loggia è l’ampliamento del centro islamico dell’associazione pakistana “Al Noor”. E la notizia è che i giudici amministrativi, prima con il Tar e ora con il Consiglio di Stato (leggi la sentenza), hanno dato ragione proprio al sodalizio. Si fa riferimento a un cambio di destinazione d’uso chiesto dall’associazione per trasferirsi in spazi più ampi in via Bonardi. Ma il Comune di Brescia, che si era opposto, aveva resistito nel ricorso presentato al Tar dall’associazione e incassando una sconfitta. La Loggia aveva quindi impugnato quella sentenza al massimo organo di giustizia amministrativa, in particolare per la parte dei posti auto. Secondo il Consiglio di Stato, lungo via Bonardi e le altre vie vicine, anche nelle pertinenze della proprietà del sodalizio, ci sarebbero posti sufficienti incrementando di altri 40 quelli presenti.