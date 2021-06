Inchiesta “Scarface”, un’assoluzione per il possesso di una pistola

(red.) Quella di ieri, martedì 8 giugno, è stata un’altra giornata dedicata al caso dell’inchiesta “Scarface”, quella di una presunta associazione a delinquere per il riciclaggio di denaro attraverso, in particolare, le vincite al Lotto. Soldi che poi sarebbero transitati sui conti correnti di altri soggetti e anche di una cosca della ‘ndrangheta. Ieri in tribunale si è svolta un’udienza nell’ambito di un filone collegato e per il ritrovamento di una pistola a carico della titolare di una tabaccheria ricevitoria di Roncadelle, finita a sua volta agli arresti per l’indagine.

Lei si era difesa dall’accusa di avere un’arma illegale trovata dai carabinieri ed è stata assolta. Quell’arma era emersa durante le fasi della perquisizione connessa alla maxi inchiesta. Di questa, il processo inizierà il prossimo settembre con diversi imputati, di cui il principale è l’imprenditore Francesco Mura. E tra gli atti del processo sono stati ammessi, come riporta il Giornale di Brescia, anche alcuni scatti particolari. Cioé la presenza a una cena, insieme all’imprenditore imputato anche di associazione a delinquere di stampo mafioso, del pubblico ministero a capo dell’indagine e di un collega che però non risulta indagato.