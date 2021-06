Processo Green Hill bis, la Cassazione annulla le condanne

(red.) Nel processo noto come Green Hill Bis la V sezione della Corte di Cassazione, accogliendo i ricorsi proposti dagli imputati assistiti dall’avvocato Gianluca Venturini del foro di Brescia – il veterinario della Asl Roberto Silini e gli ex dipendenti Cinzia Vitiello, Antonio Tabarelli e Antonio Tortelli – ha annullato la sentenza 2113 del 2019 pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia I sezione penale, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.

In attesa di conoscere le motivazioni della decisione, quindi, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a carico del veterinario della Asl incaricato, all’epoca dei fatti, di eseguire i controlli sull’allevamento Green Hill di Montichiari e dei tre dipendenti accusati di falsa testimonianza.

La Cassazione, riconoscendo la fondatezza e l’ammissibilità dei ricorsi proposti, ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per una nuova valutazione dell’appello proposto dal Pubblico ministero contro la sentenza con la quale il Gup di Brescia aveva già assolto tutti gli imputati con formula piena.

Oggetto di valutazione, a questo punto, saranno solo i reati non ancora dichiarati prescritti, ovvero il falso contestato al veterinario dell’ASL e la falsa testimonianza contestata ai tre ex dipendenti.