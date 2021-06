Rodengo, pressioni su Outlet: condanna in appello per ex addetto comunale

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 1 giugno la Corte d’Appello di Brescia ha confermato in secondo grado una condanna a 2 anni e otto mesi a carico dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Rodengo Saiano, Antonio Pedretti. L’ex addetto era accusato di concussione per induzione (l’accusa iniziale era di concussione per costrizione, poi ridimensionata) ai danni della società proprietaria dell’Outlet Franciacorta. In pratica, come aveva ricostruito la procura di Brescia aprendo l’inchiesta, l’ex dipendente comunale avrebbe costretto – con la regia dell’ex sindaco Giuseppe Andreoli poi dimissionario – il polo commerciale a continuare a versare un canone di affitto di 175 mila euro annuali nell’ambito di una convenzione.

Questa prevedeva proprio l’importo nel momento in cui il centro commerciale poteva restare aperto anche nei fine settimana grazie alla presenza del museo Musil che qualificava il paese come turistico. Poi era arrivato il decreto Salva Italia che avrebbe comunque consentito all’Outlet di restare aperte anche le domeniche. Per quel motivo l’ex dipendente avrebbe fatto pressioni chiedendo al polo commerciale di continuare a pagare quella convenzione, dalla quale il centro si stava liberando, altrimenti avrebbe fatto bloccare i lavori di ampliamento che erano in corso. L’intera vicenda è finita in tribunale, prima con la sentenza di condanna in primo grado e ora anche in appello.