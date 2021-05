Brescia, molla uno schiaffo alla figliastra: condannato a 6 mesi

(red.) L’accusa più pesante e raccapricciante rischiava di essere quella di violenza sessuale ai danni della figlia minorenne, solo 8 anni, della compagna. Invece, per il giudice del tribunale di Brescia non ci sarebbero stati quegli atti, ma comunque le lesioni sarebbero avvenute. In particolare, uno sculaccione. Alla sbarra era finito un uomo di 36 anni residente in Franciacorta che ha abitato con la compagna e la figlia di lei fino a quando il rapporto, proprio a causa di quelle accuse, si era interrotto. Per quei fatti l’uomo ha incassato una condanna a sei mesi.

Tutto sarebbe accaduto nel 2018 quando la stessa bambina aveva raccontato al padre naturale di quegli atteggiamenti da parte del patrigno. Per quel motivo era partita una denuncia, insieme all’allontanamento da quella casa e alla fine del rapporto tra la madre della piccola e il compagno. Il caso è poi approdato al palazzo di giustizia in seguito all’incidente probatorio al quale la bambina era stata sottoposta, ma senza convincere troppo. E l’uomo ha confessato di averle messo le mani addosso con quello sculaccione per calmare la piccola.