Frosinone, “Occhio Vigile”: prosciolti i bresciani Illarietti e Lazzaroni

(red.) Sono passati quasi dieci anni dall’inizio dell’inchiesta “Occhio vigile”, che a Frosinone aveva coinvolto nell’intricata vicenda di un giro di appalti del comune anche imprenditori bresciani e il Tribunale di Frosinone ha emesso la sentenza di primo grado.

Sono stati prosciolti i bresciani Marco Illarietti e Valentina Lazzaroni, gestore e collaboratrice della società Security Trust, entrambi assistiti dagli avvocati Calogero e Antonino Nobile, oltre al bergamasco Giuseppe Federici della Fgs, mentre l’ex comandante dei vigili urbani di Frosinone Francesco Rosario Delvino è stato condannato a tre anni, oltre al risarcimento dei danni al comune e all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Due società, la Csu di Peschiera del Garda e la Fgs di Azzano San Paolo, dovranno versare 77.400 euro per illecito amministrativo. Dichiarato estinto il reato per l’ex consigliere comunale Paolo Lacava, deceduto prima della conclusione del processo.

Nel mirino della procura di Frosinone erano finiti i progetti per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza in città e per l’istituzione della ztl e la gestione delle multe. Il rinvio a giudizio risale al luglio 2015 ed è stato seguito da quattro tra patteggiamenti e rito abbreviato (proprio con il rito abbreviato è stato condannato a due anni, sette mesi e dieci giorni l’ex consulente del comune Achille Benedetti), che hanno ridotto da nove a cinque gli imputati nel giudizio ordinario.