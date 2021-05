Delitto Fantoni, imputato Andrea Pavarini ritratta: “Non l’ho uccisa io”

(red.) Ieri, mercoledì 19 maggio, in tribunale a Brescia si è svolta un’altra udienza nell’ambito del processo per il delitto di Francesca Fantoni, la donna, affetta da un disturbo cognitivo, uccisa e trovata morta in un angolo nascosto del parco dei Bersaglieri il 27 gennaio del 2020 a Bedizzole, nel bresciano. Per l’omicidio l’unico imputato è Andrea Pavarini che però ieri ha ritrattato la propria precedente ammissione dicendo di non averla uccisa.

“Francesca voleva fare sesso con me, io mi sono rifiutato e lei mi ha dato uno schiaffo e poi sono andato via” ha detto al presidente della Corte. E di fronte alla richiesta di chi potesse essere l’assassino, ha risposto che “Francesca conosceva un sacco di rumeni e Bedizzole ne è piena”. Dichiarazioni che sembrano farneticanti quelle di Pavarini dopo che all’indomani del ritrovamento del cadavere della donna aveva ammesso le proprie responsabilità.

Secondo il perito nominato dal giudice, Pavarini sarebbe stato capace di intendere e volere quando ha prima violentato e poi ucciso la donna. Al contrario, per i suoi legali la stessa capacità sarebbe di molto scemata a causa di un deficit cognitivo. Il processo è stato poi aggiornato al 16 giugno quando le parti in cause concluderanno i propri interventi prima della sentenza.