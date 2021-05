Castenedolo, matrimoni civili fuori paese: niente abuso d’ufficio per ex sindaco

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 11 maggio, in tribunale a Brescia è ripreso il processo a carico dell’ex sindaco di Castenedolo Giambattista Groli per una serie di matrimoni civili che avrebbe celebrato fuori dal territorio comunale di sua competenza e incassando anche delle somme di denaro dalle coppie di sposi. Ma ieri una delle accuse, quella di abuso d’ufficio, è caduta. E restano a suo carico quelle di falso e peculato.

Secondo l’accusa, l’ex primo cittadino avrebbe officiato, tra il 2012 e il 2015, quei matrimoni in un ristorante del lago d’Iseo e dicendo, invece, di averlo fatto a Castenedolo. Quindi, ecco il presunto reato di falso. E anche di peculato per aver ricevuto del denaro come riconoscimento, ma di cui i movimenti sono risultati sconosciuti. Il processo è stato quindi aggiornato al 16 ottobre quando si inizieranno a sentire come testimoni le diverse coppie di sposi convolate a nozze in quel periodo.