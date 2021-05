Brescia, truffa una giovane con 500 mila euro: chiesti 7 anni

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 11 maggio il pm di Brescia Erica Battaglia ha chiesto una condanna a 7 anni di reclusione in carcere per Alessandro Proto, ribattezzato come il re delle fake news, accusato di truffa, estorsione, falso e autoriciclaggio. A denunciarlo era stata una giovane svedese che l’aveva conosciuto alla presentazione di un libro dopo che lui si era vantato di una serie di esperienze di alto profilo. E di fronte ai consigli, Proto le avrebbe chiesto di investire il suo denaro promettendole investimenti ampi tutti i mesi.

Così facendo, nell’arco di due anni dall’ottobre del 2017 al gennaio del 2019 la giovane aveva impiegato i propri risparmi e quelli della madre per oltre 500 mila euro. Tutti scoperti dalla Guardia di Finanza dopo l’indagine avviata a seguito della denuncia della vittima. La donna, infatti, di fronte al rifiuto di investire altro denaro, si era vista minacciare dall’uomo. E si è scoperto che quei soldi non erano finiti solo sui conti dell’imputato, ma anche verso quelli della madre e della moglie. Tra l’altro, tutti destinati su carte gioco che Proto usava per le scommesse.