Delitto Desirée Piovanelli, nuove prove dai legali contro l’archiviazione

(red.) Ieri, venerdì 7 maggio, in tribunale a Brescia si è tornati a parlare del delitto di Desirée Piovanelli, la 14enne uccisa nella cascina Ermengarda di Leno nel settembre del 2002 dopo un tentativo di violenza sessuale. Già l’anno scorso, nel 2020, il magistrato Barbara Benzi che aveva interrogato gli esecutori materiali di quell’omicidio e tutti condannati in via definitiva, compreso l’unico adulto Giovanni Erra che sta scontando 30 anni di reclusione, aveva chiesto l’archiviazione del caso.

Inchiesta bis che si era aperta dopo un esposto presentato dal padre della giovane e sospettando che dietro quell’omicidio ci fosse una regia legata a prostituzione minorile, pedofilia e spaccio di droga. Per questo motivo ieri i legali di Piovanelli hanno presentato nuovi elementi al giudice delle indagini preliminari Riccardo Moreschi e indicando come potrebbero essere riconosciute prove per nuove indagini. Ora si attende di capire cosa deciderà lo stesso giudice.