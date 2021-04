Maltratta i figli del compagno, per lei condanna ridotta in appello

(red.) Una donna di 43 anni, insegnante di professione, ha incassato dal tribunale di Brescia anche in appello, seppure ridotta, una condanna per i presunti maltrattamenti ai danni dei due figli del compagno. Nella sentenza di primo grado aveva ricevuto poco più di 2 anni di reclusione, ma impugnando quel dispositivo.

E in secondo grado la donna ha comunque incassato una condanna, ma ridotta a un anno e poco più di quattro mesi. Già era stata condannata a risarcire i due figli del compagno, minorenni all’epoca dei fatti nel periodo dal 2013 al 2015, con 10 mila euro in tutto. Ma lei ha sempre negato, tanto da annunciare ricorso in Cassazione.