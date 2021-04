Delitto Souad Alloumi, ex marito in Cassazione contro l’ergastolo

(red.) Andrà avanti fino all’ultimo grado di giudizio, in Cassazione, il processo che ha visto il 52enne marocchino Abdelmjid El Biti già condannato in primo e secondo grado all’ergastolo per l’omicidio dell’ex moglie 29enne Souad Alloumi. La donna, secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa nella propria abitazione, dove viveva con i due figli in via Milano, per poi essere rinchiusa dall’ex in un borsone e il corpo abbandonato in un posto che non è mai stato trovato.

I fatti si consumarono nei primi di giugno del 2018 e da quel momento l’uomo si trova recluso in carcere. A questo punto si attende la data dell’udienza per capire se il processo si concluderà in modo definitivo.