Processo “Leonessa”, sei condanne ma cade l’accusa mafiosa

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 20 aprile, il giudice del tribunale di Brescia ha emesso una sentenza con sei condanne a carico di altrettante persone per associazione a delinquere connessa a fatture false e indebite compensazioni, uno dei filoni dell’inchiesta “Leonessa”. Ma niente associazione di stampo mafioso, almeno nei confronti dei sei.

Questi sono stati giudicati con rito abbreviato e tra loro un 48enne di Gela è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione, mentre l’ex direttore dell’ufficio postale del paese siciliano, accusato di riciclaggio e favoreggiamento per aver aperto conti correnti all’organizzazione in cambio di un compenso del 20%, è stato condannato a 4 anni.

Altri hanno incassato sentenze dai 2 anni ai 2 anni e otto mesi. In più, due di loro sono stati scarcerati perché erano scaduti i termini di detenzione. Il processo, per quelli che hanno scelto il dibattimento, andrà avanti il 30 aprile per altri tredici imputati ai quali è contestato lo stampo mafioso.