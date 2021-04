Brescia, diffuse in chat immagini intime: 10 indagati verso il processo

(red.) Si avvia verso il processo la vicenda della dottoressa bresciana che aveva denunciato il giro dei propri scatti intimi e privati diffusi attraverso le chat di cellulare in cellulare in tutta Italia e perfino in Sud America. Nelle ore precedenti a martedì 20 aprile, come riporta il Giornale di Brescia citando fonti giudiziarie, il magistrato a capo dell’inchiesta ha chiesto il rinvio a giudizio di dieci persone tutte accusate di revenge porn.

Queste avrebbero diffuso le immagini intime della donna e nelle scorse settimane avevano già ricevuto la notifica di chiusura delle indagini, scattate dopo la denuncia della presunta vittima che, a causa di questa vicenda, ha anche perso il posto di lavoro. Ora il giudice sarà chiamato a valutare la richiesta di processo per gli indagati.