Brescia, si era inventato una rapina subita: imprenditore patteggia

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 17 aprile un imprenditore di 64 anni ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione per aver denunciato una rapina, di cui si è poi scoperto essere stata solo simulata.

L’uomo nel 2019 aveva denunciato di essere stato rapinato con una pistola vedendosi rubare l’orologio, computer e 6 mila euro per opera di due sinti italiani di 19 e 26 anni e con i quali si sarebbe interfacciato mentre stava vendendo la propria auto.

I due vennero poi arrestati, ma in seguito scarcerati riuscendo a far capire che in realtà era stata tutta un’invenzione dell’imprenditore. Finito a sua volta sotto indagine, ieri ha patteggiato.