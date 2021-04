Massardi (Lega): “Necessario intervenire a Canton Mombello per la sicurezza della polizia penitenziaria”

(red.) È stata indetta per la mattinata di questo venerdì 16 aprile, dal Sindacato nazionale autonomo Polizia Penitenziaria (SiNAPPe) una manifestazione dinnanzi alla casa circondariale bresciana di Canton Mombello, per denunciare le gravi condizioni in cui versa il carcere. Sulla vicenda è intervenuto Floriano Massardi, vicecapogruppo del Carroccio in Regione Lombardia.

“È drammatico riscontrare un così sensibile aumento di detenuti con problemi psichiatrici e di detenuti stranieri all’interno del carcere. La situazione è nota da mesi ma va via via peggiorando, rendendo difficoltoso l’operato della Polizia Penitenziaria: nelle condizioni in cui sono costretti a lavorare gli agenti è impensabile garantire la rieducazione e la risocializzazione dei detenuti prevista dal dettato costituzionale”, dice Massardi. “I rapporti degli agenti raccontano di gesti autolesionistici all’ordine del giorno; inoltre, sono quotidiane le aggressioni, sia verbali che fisiche, agli agenti della Penitenziaria, che ormai temono per la loro incolumità”.

“Ritengo sia necessario che, quanto prima, vi sia un intervento serio da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, diretto a risolvere l’annoso problema di sovraffollamento della popolazione detenuta e metta gli agenti nelle condizioni di poter gestire al meglio i detenuti con disturbi psichiatrici. Mi impegnerò personalmente affinché questa problematica del mio territorio non rimanga inascoltata” conclude Massardi.