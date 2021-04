L’auto aziendale di Poste per motivi personali: 6 mesi a portalettere

(red.) Un postino di 45 anni operativo a Lonato del Garda è stato condannato ieri, giovedì 15 aprile, a sei mesi e al pagamento di una multa di 1.000 euro per l’accusa di peculato. In particolare, per aver usato l’auto aziendale di Poste italiane non per consegnare la corrispondenza, ma per motivi personali. Il portalettere, infatti, era stato denunciato dopo che erano emersi i continui ritardi nella consegna della posta durante l’orario di lavoro.

E si sarebbe verificato che il postino portava alla sua casa di Desenzano del Garda dei regali che alcune persone gli facevano. Lui ha negato ogni accusa, ammettendo però qualche sporadico ritorno a casa. Ma non gli è stato sufficiente per evitare la condanna.