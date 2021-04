Delitto Fantoni, il medico legale dell’autopsia: “Mai visto una cosa così”

(red.) A sentire parlare ieri, mercoledì 14 aprile, in tribunale a Brescia il medico legale in pensione Mario Restori a proposito del delitto di Francesca Fantoni del 27 gennaio del 2020 a Bedizzole, si capisce il livello di crudeltà che Andrea Pavarini, unico imputato, avrebbe attuato contro la donna. Tanto che lo stesso medico, davanti alla Corte d’Assise dove si sta celebrando il processo per omicidio volontario aggravato, ha detto di non aver mai visto una cosa del genere dopo tante autopsie eseguite in carriera.

Secondo l’esame autoptico, Pavarini avrebbe colpito a calci e pugni la testa e il volto della giovane per poi abusare di lei e infine strozzarla a morte. Abbandonando quindi il corpo in un angolo nascosto del parco dei Bersaglieri del paese. Nel corso dell’udienza di ieri sono state sentite anche alcune donne che hanno testimoniato le presunte attenzioni oltre il limite ricevute proprio dall’imputato.

Il processo è stato aggiornato a quando saranno sentiti i consulenti dell’accusa, poi le parti civili e la difesa e capire se Pavarini fosse realmente capace di intendere e volere al momento di quel delitto.