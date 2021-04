Ronde illecite a Brescia città, iniziato processo per i “Brixia Blue Boys”

(red.) La Digos di Brescia che era entrata in azione nei loro locali per una serie di perquisizioni aveva scoperto oggetti atti ad offendere, ma anche divise e stemmi riconducibili al fascismo. Si parla dell’associazione “Brixia Blue Boys” che era nata con l’intento di assistere i poveri, ma che in realtà avrebbero messo in campo vere e proprie ronde sul territorio cittadino, sostituendosi alle forze dell’ordine. E lo facevano indossando delle divise e portando manganelli e spray urticanti.

Per questo motivo sono stati accusati di usurpazione di funzioni pubbliche, porto illecito di armi e strumenti atti ad offendere. E in quel modo avrebbero agito dallo scorso maggio a ottobre del 2018. Per quei fatti i componenti dell’associazione sono ora a processo iniziato ieri, martedì 13 aprile, in tribunale a Brescia. Il procedimento è stato aggiornato a dicembre.