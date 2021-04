Cazzago, rifiuti “troppo” inquinati alla Macogna: amministratore assolto

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 8 aprile l’amministratore unico della Drr – la società che aveva in carico la gestione della discarica Macogna di Cazzago San Martino, nel bresciano – è stato assolto dall’accusa di conferimenti non in regola all’interno di quel sito. Secondo il giudice, nei confronti dell’amministratore di allora Claudio Gaffurini il fatto non costituisce reato. L’intera vicenda che ha poi portato all’indagine e al processo era emersa dopo un controllo a un camion che stava trasportando rifiuti proprio al sito di smaltimento.

E all’interno erano emersi rottami con parametri di inquinamento più alti rispetto alle soglie consentite. Poi la stessa società aveva ottenuto la deroga. Nel corso delle indagini, sfociate nel procedimento, è emerso come tutti i rifiuti scaricati fossero entro i limiti consentiti. In ogni caso il sito venne sequestrato e i rifiuti portati altrove, quindi la rimozione dei sigilli e la cessione della discarica a un’altra proprietà.