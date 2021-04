Processo delitto Sana Cheema, padre e fratello chiedono di difendersi

(red.) Nell’udienza che si terrà il prossimo ottobre in tribunale a Brescia per la morte della 24enne pakistana cresciuta nella nostra città Sana Cheema – per l’accusa è stata uccisa nel Paese asiatico – ci saranno anche il padre e il fratello della vittima, accusati del delitto avvenuto nell’aprile del 2018.

La notizia che dà la svolta giudiziaria è che proprio i due congiunti hanno deciso di contattare un legale di Brescia per potersi difendere. Dopo essere stati assolti dall’accusa di omicidio in Pakistan, in Italia si è aperto un altro processo per omicidio politico. Secondo l’accusa, infatti, alla giovane sarebbero stati annullati i diritti fondamentali e uccisa perché avrebbe rifiutato un matrimonio combinato.