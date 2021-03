Questura di Brescia, “cresta” sulla mensa: deve restituire 87 mila euro

(red.) L’ex responsabile della mensa della questura di Brescia, già condannata nel 2019 per falso ideologico e accusata di essersi appropriata di circa 120 mila euro in dieci anni di servizio, si è vista pignorare come sequestro preventivo dalla Corte dei Conti lombarda fino a oltre 87 mila euro. La sentenza della magistratura contabile è stata depositata nei giorni precedenti a lunedì 29 marzo. E insieme a lei altri due soggetti dovranno pagare circa 7.700 mila euro e poco più di 3 mila euro tra quanti erano addetti ad analizzare i conti della mensa e che presentavano degli ammanchi sospetti.

Secondo la Corte dei Conti, la cui sentenza è riportata da Bresciaoggi, l’ex responsabile della mensa avrebbe agito in modo consapevole registrando dei versamenti di cassa in tesoreria mai fatti e per mostrare come i conti fossero in pareggio. Come detto, l’ex addetta venne già condannata a un anno e quattro mesi di reclusione, ma con pena sospesa, nel 2019 per falso ideologico, ma assolta dall’accusa di peculato. A quel processo si era arrivati dopo un’inchiesta seguita da una segnalazione proveniente proprio dalla questura.