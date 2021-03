Montichiari, molesto con chi andava al supermercato: chiesta condanna

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 26 marzo, in tribunale a Brescia, l’accusa ha chiesto una condanna a un anno e due mesi di reclusione nei confronti di un giovane gambiano di 28 anni, richiedente asilo, che si era mostrato molesto con il suo comportamento nei confronti di chi accedeva al supermercato. Teatro di queste segnalazioni era stato Montichiari, nella bassa bresciana, dove il giovane continuava con insistenza a chiedere dei soldi.

Un atteggiamento che in un’occasione, nel 2018, aveva dovuto far intervenire sul posto gli agenti della Polizia locale. In quel caso il 28enne si era scagliato contro gli operatori e fornendo un nome falso. Ma addosso aveva documenti che mostravano come fosse un richiedente asilo. Era stato quindi denunciato per accattonaggio molesto, resistenza e false dichiarazioni. Il prossimo luglio attende la sentenza.