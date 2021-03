Abusi sessuali sulla giovane nipote, zio condannato a 8 anni

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 26 marzo, il giudice del tribunale di Brescia Riccardo Moreschi ha condannato nel processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato a 8 anni di reclusione un uomo del Camerun di 42 anni e per l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata ai danni della nipote. Esattamente la stessa sentenza che aveva chiesto anche il magistrato Erica Battaglia. I fatti contestati e che hanno portato al processo si sarebbero verificati nel 2008 quando nell’abitazione di un paese della bassa bresciana l’uomo era ospite della sorella e della sua famiglia, di cui anche la bambina di 8 anni.

Ma in quel periodo la giovanissima avrebbe subito degli abusi sessuali. Lo ha raccontato lei stessa qualche anno dopo mentre si confidava con le amiche, poi rivolgendosi al Telefono Azzurro Rosa e infine, diventata maggiorenne, anche alle forze dell’ordine. La ragazza ha denunciato lo zio per essere stata costretta a subire rapporti sessuali e la segnalazione ha raggiunto il magistrato che ha portato il presunto violento alla sbarra.

Nel frattempo nel corso di un incidente probatorio la giovane ha confermato tutte quelle versioni che riusciva a ricordare. E intanto proprio lo zio in tutto questo tempo era riuscito a formarsi una famiglia. Ma si è trovato alla sbarra nel rito abbreviato. Il suo legale ha provato a smontare la ricostruzione dell’accusa e della giovane, segnalando una serie di incongruenza, ma non è stato sufficiente. Dopo la condanna proprio l’avvocato dell’uomo ha già annunciato ricorso in appello.