Corruzione e altri reati, indagati (anche 2 carabinieri) in udienza dal 30 giugno

(red.) Il prossimo 30 giugno in tribunale a Brescia inizierà l’udienza preliminare a carico di quattro indagati, di cui due carabinieri, tutti accusati di decine di reati per i quali nel maggio del 2020 vennero arrestati. E tra i vari capi di imputazione ci sono anche la corruzione, omissioni di atti d’ufficio, abuso d’ufficio e falso e truffa ai danni dello Stato.

Tra i quattro indagati ci sono due carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, ma anche un altro in pensione e collaboratore di un’azienda attiva nei sistemi di sicurezza e un imprenditore. In particolare, i due militari si sarebbero fatti corrompere in ogni modo da diversi imprenditori, incassando tangenti e regali per, tra le altre cose, anche avvisare di controlli da parte delle forze dell’ordine.

I due stessi carabinieri sono indagati anche per truffa ai danni dello Stato perché avrebbero ottenuto 4 mila euro in più di rimborsi a fronte di spese mai effettuate.