Brescia, chiede soldi e minaccia i genitori: finisce a processo

(red.) Dovrà presentarsi alla sbarra a partire dal prossimo 7 ottobre un uomo di 36 anni accusato di estorsione ai danni dei genitori per aver continuamente chiesto loro denaro per poter acquistare, probabilmente, alcol e droga. I fatti per i quali l’uomo è finito a processo dopo l’udienza preliminare di ieri, mercoledì 17 marzo, si erano verificati nel 2017 quando il 36enne di Brescia aveva chiesto ai genitori circa 40 euro.

Ma la donna 69enne si era rifiutata incassando le minacce e gli episodi violenti. Per questo motivo si era rivolta ai carabinieri per denunciare, facendo emergere anche altri episodi di maltrattamenti in famiglia. Una situazione che aveva poi portato l’uomo a lasciare la casa familiare e trovando un altro alloggio. In quel rapporto turbolento con la madre, l’uomo l’avrebbe anche fatta finire al pronto soccorso dopo averle mollato un pugno in testa.