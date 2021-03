Filone mafioso del processo Leonessa, tutto resta a Brescia

(red.) Ieri, venerdì 12 marzo, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza nel corso della quale il giudice è stato chiamato a decidere sulle conseguenze dell’inchiesta “Leonessa” e per quanto riguarda il filone mafioso. Le difese dei 22 imputati avevano chiesto che il processo venisse trasferito a Gela, dove secondo loro si sarebbe formata la presunta associazione a delinquere di stampo mafioso. Invece, il giudice ha stabilito che tutto resterà a Brescia e che saranno due processi a carico degli imputati, non uno solo come era stato chiesto dall’accusa.

I 22 fanno parte di quelli che erano stati arrestati e finiti in carcere o ai domiciliari con l’accusa di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale del nord Italia. E al centro c’è la posizione di Rosario Marchese, ritenuto il punto di collegamento tra la stidda di Gela e il bresciano. La prima udienza del dibattimento di uno dei processi sarà il 16 aprile per proseguire fino a giugno, a luglio anche quelle del secondo processo ed entro la fine del 2021 sono attese le sentenze.