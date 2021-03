Maltrattamenti sulla compagna, Maniero in Cassazione contro la condanna

(red.) Si torna a parlare di Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta già condannato in primo grado e in appello a 4 anni di reclusione con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. L’ultima notizia in ordine di tempo è che ai primi giorni di marzo lo stesso imputato, attraverso il proprio legale, ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere l’annullamento della condanna.

In particolare, l’avvocato di Maniero contesta anche i passaggi, scritti nelle motivazioni alla condanna in appello, sul fatto che i maltrattamenti sarebbero diversi da parte di un pregiudicato come l’ex boss e rispetto a una qualsiasi altra persona. Tuttavia, secondo lo stesso legale le accuse arriverebbero dalla donna che ha vissuto con Maniero per quasi trent’anni e che ha sempre detto di non temere.