Vicenza, truffe alle agenzie di auto a noleggio: bresciano patteggia

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 5 marzo un bresciano di 37 anni ha patteggiato una pena a poco più di 5 mesi di reclusione e al pagamento di una multa da 400 euro in continuazione con altre sentenze per un totale di 3 anni. Nei suoi confronti, come di altri quattro complici, di cui tre bresciani, aveva acceso i riflettori la procura di Vicenza per una serie di truffe ai danni di agenzie di autonoleggio.

Infatti, il 37enne, ritenuto a capo della banda, si sarebbe presentato alle agenzie con patente falsa e un assegno altrettanto contraffatto per rilevare una serie di veicoli. Mezzi che però poi non restituiva. E nel momento in cui le agenzie andavano a riscuotere le somme degli assegni comprendevano di essere state raggirate.

I fatti contestati sarebbero accaduti tra il 2015 e il 2016 e in questo periodo la banda, salvo qualche caso, era sempre riuscita a impossessarsi dei veicoli a noleggio. L’accusa nei confronti del bresciano era di ricettazione, anche tentata, falso e sostituzione di persona.