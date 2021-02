Documenti non in regola e vicende giudiziarie, Gezim Sallaku espulso

(red.) In Italia, soprattutto nel bresciano, ha condiviso la sua esperienza tra la gestione di ristoranti e alberghi, ma anche numerose vicende giudiziarie. Ieri sera, giovedì 18 febbraio, l’imprenditore albanese 48enne Gezim Sallaku è stato espulso e rimpatriato con un volo partito da Milano. Nei suoi confronti è scattato un decreto di espulsione che era stato firmato dal questore di Brescia per una serie di elementi a carico dell’uomo.

E si parla del permesso di soggiorno non più rinnovato, ma anche proprio per le numerose vicende legali che fanno ritenere Salalku un soggetto socialmente pericoloso. Gezim Sallaku, già presidente del Darfo Calcio, aveva costruito una fortuna in Valcamonica e sul lago d’Iseo partendo dalla sua villa di Sale Marasino.

Dopo aver ricevuto il decreto di espulsione, l’imprenditore albanese lo aveva impugnato in tribunale dove ieri si è presentato. Ma il giudice gli ha negato l’istanza e già nel corso della serata è stato imbarcato su un volo di sola andata per l’Albania. L’uomo era stato interessato da 18 anni di vicende giudiziarie, già a partire dal 2002, tra auto rubate, reati fiscali e detenzione di armi.