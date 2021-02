Nuova evasione continua, chieste prime condanne in abbreviato

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 17 febbraio, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza del processo abbreviato che alcuni imputati hanno chiesto nell’essere giudicati per quanto riguarda l’operazione “Nuova evasione continua”. Cioé quella che nel febbraio del 2020 aveva portato a 22 arresti e a decine di indagati per una frode fiscale milionaria e fatture false. 13 degli 85 indagati hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati in abbreviato e nei loro confronti ieri l’accusa ha chiesto una serie di condanne.

La più alta, a 12 anni, per uno dei vertici, altri 10 per una commercialista bresciana la “cassiera” di quanto veniva guadagnato in modo illecito e altri 7 anni e mezzo per un loro amico e componente della presunta associazione a delinquere. Le richieste per gli altri vanno da 1 a 6 anni. L’indagine aveva portato a scoprire mezzo miliardo di euro di fatture false e 80 milioni di evasione. Secondo l’accusa, diverse società cartiere emettevano fatture false su operazioni inesistenti per maturare finti crediti d’imposta da compensare con debiti fiscali, abbattere l’imponibile ai fini del pagamento delle tasse e apertura di fondi neri.

Il denaro raccolto veniva inviato su conti correnti aperti all’estero e dai quali tornava in qualche modo in Italia. Dopo l’udienza di ieri il processo è stato aggiornato all’1 marzo per le difese degli imputati, mentre il 10 è prevista la sentenza. Dal 3 marzo inizierà anche il dibattimento per la maggior parte degli indagati.