Calcinato, 15enne travolto e ucciso da un treno. Si apre processo d’appello

(red.) Questa mattina, mercoledì 17 febbraio, in tribunale a Brescia si apre il processo d’appello per la morte del 15enne Klevis Seferay. Si tratta del giovane che alla fine di giugno del 2016 venne travolto e ucciso da un treno in transito alla stazione di Ponte San Marco a Calcinato, nel bresciano. In primo grado il giudice aveva condannato la Rete Ferroviaria Italiana a pagare un risarcimento di 248 mila euro a ciascuno dei genitori e altri 160 mila euro alle due sorelle.

Ma la stessa Rfi ha deciso di fare ricorso in appello e oggi si aprirà il procedimento. Secondo quanto era stato ricostruito, il 15enne era stato urtato dal passaggio del treno mentre salvava un’amica lungo la massicciata. Per i genitori della vittima il fatto che non ci fosse un custode e che la stazione fosse poco protetta avrebbe portato all’incidente mortale.