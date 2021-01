Area feste di Adro, verso chiusura del processo per prescrizione

(red.) Il secondo processo aggiornato al prossimo 10 giugno al tribunale di Brescia e legato alla realizzazione dell’area feste di Adro, in Franciacorta, rischia di essere formale nel momento in cui i reati per i quali gli imputati sono accusati cadranno in prescrizione. Le accuse sono quelle di turbativa d’asta e falso e tra gli imputati c’è anche l’ex sindaco e ora europarlamentare della Lega Oscar Lancini. Con lui alla sbarra altri sette tra imprenditori e amministratori locali.

In base all’accusa, gli stessi amministratori avrebbero trasformato gli oneri di urbanizzazione degli imprenditori al Comune di Adro in opere per l’area feste e che avrebbe permesso a Lancini di acquisire consenso politico. Per quei fatti nel 2013 erano scattati una serie di arresti portando poi al primo processo.

Ma in quella circostanza la sentenza pronunciata dal giudice dopo non essere passati dalla camera di consiglio era stata annullata. Nel secondo processo quanti erano stati assolti nel primo “viziato” avevano ricevuto lo stesso esito, mentre altri otto sono a giudizio. Nel caso dell’ex sindaco di Adro tre dei quattro capi di imputazione si sono prescritti e probabilmente il prossimo 10 giugno il processo si chiuderà.