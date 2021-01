Brescia, scontri alla visita di Renzi alla Palazzoli: 7 condannati

(red.) Era il 3 novembre del 2014 quando all’esterno dello stabilimento Palazzoli a San Bartolomeo di Brescia si erano verificati degli scontri tra antagonisti e forze dell’ordine mentre all’interno dell’azienda si stava svolgendo un’assemblea dell’Associazione Industriale Bresciana con l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. Per quanto era accaduto, con una trentina di persone messe sotto i riflettori dalla Digos a causa degli scontri nell’ambito di un corteo di protesta pacifico, ieri, mercoledì 20 gennaio, sono arrivate le condanne.

Sono sette gli autonomi che hanno incassato la sentenza per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, di cui cinque a 1 anno di reclusione e gli altri due a 9 mesi. Dovranno anche pagare le spese legali e una provvisione a un agente della questura che è stato parte civile al processo. Nel corso di quegli scontri erano rimasti feriti un poliziotto, un carabiniere e uno di quelli che protestava. Di fronte alla sentenza di ieri i difensori dei condannati in primo grado hanno annunciato ricorso in appello.