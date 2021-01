Spari fuori dal locale a Rovato, condannato a 2 anni e quattro mesi

(red.) Ieri, mercoledì 13 gennaio, in tribunale a Brescia si è svolto il processo con rito abbreviato a carico di un 34enne kosovaro che all’inizio del 2019, con un amico, aveva dato scompiglio in Franciacorta. Dopo essere stati a cena, si erano ritrovati nei pressi di un locale dando il via a una rissa dalla quale erano stati allontanati. Subito dopo avevano raggiunto i pressi del locale “Mi Vida” a Rovato in cui in seguito i due erano tornati e di cui il 34enne armato di una pistola rubata.

Da questa era partito un colpo che aveva ferito a un polpaccio uno dei presenti. Per quei fatti il kosovaro era stato arrestato e posto ai domiciliari per sei mesi prima di tornare in libertà circa un mese fa, ai primi di dicembre. Accusato di rissa, detenzione e porto d’arma clandestina, riciclaggio e intralcio alle indagini, ieri è stato condannato a 2 anni e quattro mesi di reclusione. L’amico che era con lui sarà a processo a dibattimento.