Truffa milionaria alla Cartiera del Chiese, verso il processo per due

(red.) Una presunta truffa milionaria, da quasi 44 milioni, che rischia di far finire a processo e a condanna a Brescia un’ex impiegata della Cartiera del Chiese e il rappresentante di una società di autotrasporti. I due indagati sono infatti accusati di aver tramato ai danni dell’azienda attraverso un accordo con cui gonfiare le fatture del numero dei viaggi effettuati. Cioé decisamente superiori rispetto a quelli reali.

Dell’inchiesta in corso dà notizia Bresciaoggi. La procura, che sta per chiudere le indagini e per chiedere il processo a carico dei due indagati, avrebbe anche scoperto dei messaggi in cui i due si dicono preoccupati quando, nel 2015, l’intera contabilità era stata informatizzata. Proprio in quell’anno il titolare della Cartiera, parte offesa, aveva scoperto il raggiro facendo scattare le indagini. I due sono accusati di truffa.