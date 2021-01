Ronde illecite a Brescia, 7 dei Brixia Blue Boys vanno a processo

(red.) Era la seconda metà di ottobre del 2019 quando la questura di Brescia aveva fatto finire nei guai alcuni membri del gruppo Brixia Blue Boys dopo aver trovato, nella loro sede, divise non autorizzate e simili a quelle delle forze dell’ordine, ma anche manganelli e spray urticanti. Vere e proprie ronde che, secondo la procura di Brescia, si muovevano sul territorio svolgendo controlli che sarebbero delle forze dell’ordine.

Sette componenti, già indagati, sono stati ora rinviati a giudizio. E dal 13 aprile saranno alla sbarra. Il gruppo, come missione, si prefigge di aiutare i poveri e i bisognosi, ma per la procura c’era anche altro. Uno di Lecco, uno originario di Ascoli, un napoletano e quattro bresciani, con orientamenti da estrema destra, si preparano a essere giudicati in tribunale a Brescia.