Inchiesta Leonessa: tangenti e corruzione, chieste tre condanne

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 18 dicembre, in tribunale a Brescia si è svolta un’altra udienza nell’ambito di uno dei tronconi della maxi inchiesta “Leonessa” sui presunti rapporti tra imprenditori e criminalità organizzata. Al termine dell’udienza il pm ha chiesto tre condanne per gli imputati del troncone corruzione e a processo in rito abbreviato. Sono stati chiesti 6 anni per uno, 2 anni e otto mesi per un altro accusati di corruzione e un anno e quattro mesi per un finanziere accusato di omissione d’atti d’ufficio.

Un altro imprenditore ha invece patteggiato 2 anni e quattro mesi dopo essere già finito nell’inchiesta – per fatture false – e anche in quel caso accordando una pena di 6 anni e otto mesi. In questa situazione si parla di una presunta tangente di 12 mila euro e una macchina fotografica che sarebbero stati dati all’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, tramite un commercialista, per evitare che l’imprenditore interessato ricevesse un accertamento fiscale.

Il componente delle Fiamme Gialle è invece accusato di non aver denunciato i presunti rapporti tra imprenditori, criminalità e Agenzia delle Entrate. Il processo è stato poi aggiornato a febbraio per proseguire la discussione, la camera di consiglio e la sentenza.