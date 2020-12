Brescia, simula rapina dopo aver speso al night. Finisce a processo

(red.) Ha mentito alla moglie dicendole che quella notte dei fatti, nel 2018, era stato rapinato da una banda di malviventi. E in seguito la stessa donna ha capito l’intrallazzo, tanto da farlo finire in tribunale a Brescia con l’accusa di simulazione di reato. Infatti, non era vero che l’uomo, un operaio di 45 anni, era stato derubato dopo una giornata di lavoro in provincia di Padova. Ma aveva speso quei soldi – 2.500 euro – in un night club nel paese.

E la moglie lo ha scoperto nel momento in cui ha notato nell’auto del marito uno scontrino proprio di quel locale di divertimento. Quel giorno, come è stato ricostruito e di cui dà notizia Bresciaoggi, l’operaio aveva raggiunto la sede dell’azienda per incassare lo stipendio e poi in banca. Subito dopo era andato nel padovano per un lavoro e la sera si era intrattenuto in un locale sperperando quel guadagno tra champagne e ragazze.

Tuttavia, quei soldi sarebbero stati fondamentali in famiglia per sistemare alcuni debiti. E al ritorno a casa aveva detto alla moglie di essere stato derubato. A quel punto era scattata la denuncia, prima da Brescia poi a Vicenza, per indagare. Ma quando la stessa donna aveva notato quello scontrino e compreso tutto, ha fatto finire il marito alla sbarra. Ora lui si dovrà difendere.