Maxi inchiesta Leonessa e fatture false, chieste condanne fino a 79 anni

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 15 dicembre, in tribunale a Brescia si è svolta un’altra udienza nell’ambito dei diversi tronconi in cui è stato diviso il processo legato alla maxi inchiesta Leonessa, sui presunti legami tra imprenditori e criminalità organizzata. Nel caso di ieri, tra gli imputati che hanno scelto di essere giudicati in dibattimento, il pubblico ministero ha chiesto venti condanne per un totale di 79 anni di reclusione. Il troncone è quello delle fatture false per operazioni inesistenti e capitali che sarebbero stati fatti rientrare in Italia dall’estero.

Per la stessa vicenda, quello che è ritenuto il capo della presunta associazione a delinquere – un imprenditore di Gussago – è stato già condannato in abbreviato a 6 anni e otto mesi. Fa parte dei dieci che, sempre in abbreviato, avevano incassato condanne fino a oltre 28 anni.

Tra le richieste di condanna in quest’ultimo troncone che ieri ha visto una nuova puntata, spiccano gli oltre 5 anni per uno dei presunti organizzatori del sistema di fatture false e si tratta dello stesso che avrebbe dato mazzette a un finanziere e a due dipendenti dell’Agenzia delle Entrate per portare a proprio favore un esito di una valutazione fiscale. L’inchiesta Leonessa nel 2019 aveva portato agli arresti di 69 persone, di cui 42 in carcere.