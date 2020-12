Gozzini prosciolto Ministero manda gli ispettori al tribunale di Brescia

(red.) Sta facendo discutere, assumendo anche i contorni nazionali, la sentenza pronunciata l’altro giorno, mercoledì 9 dicembre, con la quale la Corte d’Assise di Brescia ha prosciolto l’80enne Antonio Gozzini, assassino della moglie insegnante dell’Itis in pensione 62enne Cristina Maioli, uccisa nel 2019. Il “delirio di gelosia“, come si legge nella sentenza, ha portato il tribunale a non condannare l’uomo – l’accusa aveva chiesto l’ergastolo – per quello che ha fatto. Una sentenza che ha raggiunto anche la Capitale, tanto che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha detto di voler inviare gli ispettori per capire cosa abbia portato a un pronunciamento del genere.

Sono state due perizie psichiatriche a indurre la Corte a ritenere l’uomo incapace di intendere e volere a causa di un vizio totale di mente proprio per il delirio di gelosia. Una sentenza che ieri, giovedì 10 dicembre, ha portato decine di donne, la maggior parte legate al movimento “Non una di meno” a protestare davanti al tribunale. E in questo senso, in attesa delle motivazioni che saranno depositate entro i prossimi 90 giorni, il presidente della Corte Roberto Spanò ha in qualche modo voluto anticipare i contorni della decisione.

Il “delirio di gelosia” – dice il giudice – è una situazione patologica che porta a uno stato di infermità e quindi il soggetto non può essere imputabile. Di fatto, secondo il giudice, non può essere qualificato come femminicidio perché in quei casi il delitto avviene “in quanto donne”. Ora Gozzini, che si trova detenuto in carcere dove tra l’altro ha contratto il Covid-19, sarà trasferito in una struttura Rems.