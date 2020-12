Delitto Souad, confermato l’ergastolo per il marito

(red.) Condanna anche il secondo grado per Abdelmjid El Biti, 52enne marito della 29enne marocchina Souad Alloumi, che in primo grado aveva preso l’ergastolo per l’omicidio della ex moglie. La Corte d’Assise d’Appello ha infatti confermato la condanna a vita del marito per la scomparsa della giovane madre di due bambini, sparita nel nulla dalla sua abitazione di via Milano tra il 3 e il 4 giugno del 2018.

L’uomo, che ha sempre negato ogni responsabilità sostenendo che la donna si era allontanata di propria volontà, secondo i giudici avrebbe ammazzato la donna nell’appartamento in cui viveva con i due figli, portando poi via il suo cadavere in un borsone. Il corpo di Souad, infatti, non è mai stato trovato.