Maxi inchiesta Leonessa, 18 rinviati a giudizio per associazione mafiosa

(red.) Ieri, martedì 17 novembre, il giudice del tribunale di Brescia in udienza preliminare ha deciso di rinviare a giudizio diciotto imputati tutti accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, indebita compensazione e altri reati contro la Pubblica amministrazione nell’ambito di uno dei tronconi della maxi inchiesta “Leonessa”.

E in particolare si parla dei presunti incroci con cui imprenditori avrebbero favorito la criminalità organizzata. Dall’esito di ieri è emerso che 14, compreso il 34enne Rosario Marchese ritenuto tra i capi del trio a monte dell’organizzazione, saranno giudicati in dibattimento dal 2 febbraio, mentre altri 4 lo saranno con rito abbreviato dal 26 febbraio.

Al momento tutti i diciotto si trovano ancora alle prese con un’ordinanza di misura cautelare. Il prossimo 27 novembre si terrà un’altra udienza preliminare nell’ambito della stessa inchiesta, ma per gli imputati delle sole accuse di indebite compensazioni e per un totale di altri 18 imputati. E ci sono altre decine ancora in attesa dell’udienza preliminare.