Sporcizia e cibo avariato: la protesta degli agenti di Canton Mombello

(red.) Strani liquidi che colano sulle posate di carta, sporcizia sui vassoi della mensa, addirittura cibo avariato e vermi che si muovono nei piatti. Le fotografie e i video messi in rete dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Brescia parlano da soli mostrando le condizioni in cui sono costretti a vivere e lavorare ogni giorno. E per questo i secondini hanno deciso da oggi, mercoledì 17 novembre, di disertare la mensa.

In una lettera al comando dei carabinieri dei Nas, la Fp-Cgil lombarda scrive che “Quanto accaduto evidenzia una scarsa condizione igienica in essere nei locali cucina e nella conservazione degli alimenti, praticamente siamo dinanzi a un degrado da un punto di vista igienico sanitario che sicuramente merita tutta l’attenzione sia da parte dell’autorità dirigente della Casa circondariale di Bresciama anche un’ispezione da parte del comando dei Carabinieri dei Nas di Brescia al fine di appurare le effettive condizioni igienico sanitario e quindi per preservare la salute di tutti i commensali. Non è la prima volta che la mensa agenti del Carcere di Brescia è oggetto di contestazioni e nonostante tutti gli sforzi profusi dalla direzione oggi ci troviamo a fare i conti con pietanze dove all’interno ci sono vermi. Non bastano le condizioni di disagio lavorativo nei confronti dei poliziotti penitenziari per la specificità del loro compito istituzionale, adesso si devono mangiare pietanze con i vermi”.

La sacrosanta protesta degli agenti è stata subito appoggiata dalla Lega, con un intervento di Matteo Salvini molto critico nei confronti del ministro della Giustizia Bonafede. “Sporcizia e addirittura cibo scarso e avariato. Scandalose immagini dalla casa circondariale di Brescia, dove le donne e gli uomini della polizia penitenziaria sono costretti a lavorare in condizioni disumane. Da Nord a Sud, troppi istituti di pena sono in condizioni indecenti: oltre a preoccuparsi di mandare a casa i carcerati, il guardasigilli troverà il tempo per aiutare gli agenti?”

Anche i parlamentari bresciani del Carroccio hanno diffuso una nota firmata da Stefano Borghesi, Paolo Formentini e Simona Bordonali: “Le immagini delle condizioni in cui sono costretti a mangiare gli agenti di Polizia penitenziaria dal carcere di Brescia sono scandalose: sporcizia e cibo avariato, addirittura vermi nel piatto! Da parte della Lega piena solidarietà agli uomini e alle donne che svolgono con professionalità il proprio mestiere, spesso in strutture sovraffollate e in costante mancanza di personale. Il Ministro Bonafede, se esiste, batta un colpo! Oltre a preoccuparsi di mandare a casa i carcerati, troverà il tempo per aiutare gli agenti?”

Guarda il video della Lega